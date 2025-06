Siemoniak o "obywatelskich patrolach" na granicy. Ma radę dla uczestników

- Polska mierzy się z konsekwencjami "doktryny Czaputowicza", czyli przymykania oka na to, kto wjeżdża do kraju, bo i tak wszyscy jadą do Niemiec. Jeśli ktoś chce bronić granicy, może wstąpić do SG - jest 1500 nowych etatów - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak reagując na obywatelskie patrole na granicy. Podkreślił, że państwo nie współpracuje z osobami, które "nie mają uprawnień do dokonywania zatrzymań".