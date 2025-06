O rzekomym kierowaniu migrantów z Niemiec do Polski pisała początkowo "Gazeta Polska". Według dziennika tylko na teren województwa zachodniopomorskiego niemieckie służby każdego dnia przerzucają do Polski od dwóch do 10 migrantów.

"Ponieważ 15 ośrodków dla migrantów jest przepełnionych i nie ma w nich miejsca, Straż Graniczna przybyszów z Afryki i Azji próbuje przekazać do noclegowni Caritasu czy - tak jak było w piątek w Szczecinie - do sióstr kalkucianek" - donosi gazeta. Według autorów, gdy to nie jest możliwe, "Straż Graniczna stosuje tzw. środki alternatywne".

"Migranci mają się co tydzień meldować, a w praktyce znikają bez śladu" - przekonują.

Granica polsko-niemiecka. Dariusz Matecki oskarża Straż Graniczą o nielegalny proceder

Poseł Dariusz Matecki opublikował we wtorek nagranie z przejścia granicznego w Lubieszynie pod Szczecinem. Widać na nim grupę migrantów poddawanych czynnościom Straży Granicznej.

"Zostali podstawieni przez Niemców. Polska Straż Graniczna odwiozła ich do placówki na ul. Żołnierską. SG będzie teraz miało obstawę obywatelską, każdy ich ruch będzie monitorowany" - napisał Matecki pod nagraniem. "Mówię to zupełnie wprost: Straż Graniczna, na polecenie rządu Tuska, uczestniczy w procederze zagrażającym mieszkańcom naszego kraju!" - przekonywał.

W dalszej części wpisu poseł PiS opisał, jak ma wyglądać rzekomy proceder. "Biorą wszystkich, których Niemcy podrzucą na granicę i którym wpiszą, że z 'Polen' dotarli do Niemiec. Wydają im dokumenty na podane na gębę dane i z kwitkiem po polsku, że mają się stawiać raz w tygodniu w placówce SG, wypuszczają wolno na miasto! To jest zbrodnia na polskim narodzie. Tylko tak to oceniam" - czytamy.

Migranci w Polsce. Krzysztof Bosak grzmi o "antynarodowej polityce"

Głos w sprawie zabrał także marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, twierdząc, że "rząd PO-PSL-PL2050-Lewicy zrobił z Polski bufor ludnościowy dla Niemiec". "Pojemnik na odrzuty" - napisał.

"Zastanawiam się czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się wam nie może podobać. Chcieliście Polski która jest partnerem dla Niemiec, a nie podnóżkiem, tak? No to zacznijcie otwarcie krytykować to zeszmacenie waszych liderów!" - grzmiał Bosak.

Polityk Konfederacji ocenił, że to rząd zmusza SG i administrację "do prowadzenia antynarodowej i destabilizującej państwo polityki".

"Gdzie jest Wasz głos? Ciągle nie możecie uwierzyć, że to naprawdę, że w ten sposób, że bez żadnej koncepcji, informacji i po cichu? No to czas przyjąć to do wiadomości. Oni wiedzą, że źle robią, dlatego udają że nic się nie dzieje. Nie mają żadnej koncepcji. I nie przejmują się wami" - przekonywał.

Policja o migrantach. "Podobnych zdarzeń nie odnotowano"

Już przed kilkoma dniami politycy PiS publikowali zdjęcia cudzoziemców w Szczecinie i okolicach. W odpowiedzi na te doniesienia Komenda Miejska Policji w Szczecinie poinformowała o podjęciu interwencji w związku z przebywającą grupą obcokrajowców w centrum miasta.

"Żadna z tych osób nie popełniła wykroczenia oraz przestępstwa. W sprawę zaangażowała się także Straż Graniczna, która poinformowała nas, że osoby te przebywają legalnie na terenie Polski. Dzisiaj SG przewiozła wyżej wymienione osoby do ośrodka, gdzie została udzielona im pomoc" - opisano w komunikacje.

Policja zapewnia, że sytuacja była na bieżąco monitorowana przez policjantów. "⁠Prosimy o nieeskalowanie napięć wśród społeczeństwa i nie powielanie niesprawdzonych oraz nierzetelnych informacji. W naszym regionie podobnych zdarzeń nie odnotowano" - skwitowano.

