W środę, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Była to XXVIII sesja obrad. Jej temat brzmiał: ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych ważne dla młodych ludzi.



Obrady zainaugurowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Kierując słowa do młodych ludzi w parlamencie, oceniła, że z pewnością wśród nich są tacy, którzy zasiądą w przyszłości w ławach poselskich.

- Warto sobie zdać sprawę z tego, że wszyscy parlamentarzyści, wszyscy posłowie, ale także senatorowie, są wybierani przez swoich wyborców w swoich okręgach, ale w momencie, kiedy przyjdą już tutaj i złożą ślubowanie poselskie, stają się posłami wszystkich obywateli" - podkreśliła.

Witek powiedziała, że praca w roli posła to nie zawód, ale "prawdziwa służba". - My służymy narodowi, ale nie tylko posłowie, ale także państwo, którzy nam tutaj pomagają, urzędnicy kancelarii Sejmu, którzy czuwają nad tym, żeby obrady przebiegały prawidłowo - podkreśliła.

Witek powiedziała, że tegoroczny temat obrad dotyczący żołnierzy AK i NSZ, to temat niezmiernie ważny, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby nie silne poczucie patriotyzmu, wspólnoty narodowej, Ukraińcy z pewnością nie byliby w stanie bronić się tak długo - oceniła. Według niej pokazali, co to znaczy być patriotą i kochać wolność.



Z kolei rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak podziękował dzieciom i młodzieży za to, w jaki sposób ugościli swoich rówieśników z Ukrainy, często dzieląc się swoim pokojem, książkami i miejscem w klasie.

- Dziękuję wam za to, bo to jest przejaw waszej wrażliwości i tego, jakimi ludźmi się stajecie i w jaki sposób jesteście wychowywani. To pokazuje, w jakim bardzo dobrym kierunku idziecie. I chciałbym, żebyście ten kierunek na przyszłość zachowali - zaznaczył RPD.

Pawlak powiedział, że niebawem zaczną się "wakacje po pandemii". - Mam nadzieję, że spędzicie je w sposób taki bardzo radosny, który pozwoli wam odpocząć, a jednocześnie w sposób taki, żeby te przygody wakacyjne były w waszej pamięci. Bo dzieckiem jest się tylko raz - zakończył Pawlak.

Karol Nawrocki: Miłość do Polski cierpliwa jest

Głos zabrał też prezes IPN Karol Nawrocki. Zaznaczył, że dzieciom obecnym w Sejmie "udało się położyć pomost pomiędzy wartościami, które przyświecały największej podziemnej armii świata, Armii Krajowej, i żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą, a współczesnym światem, XXI wiekiem".

- To znaczy, że jesteście bardzo zdolni, bo to zadanie trudne nawet dla zawodowych historyków - ocenił.

Zdaniem prezesa IPN wartością, która jest dominująca zarówno dla bohaterów z okresu II wojny światowej, tych, którzy walczyli o wolność po roku 1945, jak i dla ludzi żyjących w XXI wieku, jest "miłość do Polski".

- Miłość do Polski cierpliwa jest. I cierpliwości możemy od nich się uczyć, bo przez sześć lat II wojny światowej walczyli w przerażających warunkach o Polskę wolną i niepodległą. Bili się o nią także w 1945 r." - przypomniał.

Nawrocki podkreślił, że "miłość do Polski jest łaskawa". - To jest taka miłość, jak dzieci do rodziców i rodziców do dzieci. Ta miłość wiele wybacza, jest często bezwarunkowa - dodał.

Jak stwierdził, "miłość do Polski nie zazdrości". - My Polacy nie zazdrościmy wielkiego potencjału i dobrobytu innych narodów, tylko chcemy budować dobrobyt wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski - wyjaśnił.

W czasie obrad młodzi posłowie i posłanki pytali przedstawiciela MEiN, czy resort planuje stworzyć cykl zajęć z udziałem żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, historyków, kombatantów, świadków historii w szczególności w szkołach podstawowych.

Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki przypomniał, że w konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia, który umożliwi wprowadzenie od 1 września zmian w przedmiocie "Edukacja dla bezpieczeństwa". Jak mówił, przedmiot ten realizowany jest w VIII klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach średnich.

- W klasie VIII ten przedmiot przewiduje szkolenie, jeśli chodzi o wszystkie trudne sytuacje. To np. udzielenie pierwszej pomocy, to są kwestie związane z survivalem, czyli możliwością radzenia sobie w trudnej sytuacji bez gniazdka, telewizora bez internetu, w kontakcie z naturą. Chcielibyśmy, aby każdy młody człowiek potrafił w takich momentach odnaleźć się w trudnej rzeczywistości - powiedział Bernacki.

Zapowiedział też realizację szkolenia strzeleckiego. - Ten program, jeśli chodzi o klasę VIII, będzie realizowany tylko na poziomie teoretycznym. Dopiero w szkole średniej, po spełnieniu wszystkich wymogów i znajomości regulaminu, młody człowiek będzie mógł przejść właściwe szkolenie strzeleckiego - powiedział wiceminister.

Podkreślił, że są to propozycje analizowane obecnie w ramach konsultacji społecznych. - Chcemy, nawet w sytuacji, kiedy wygaśnie konflikt wojenny w Ukrainie, taki program kontynuować - dodał Bernacki.

Organizatorem XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat brzmiał "Wojna - zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa".

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat - także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.