Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński zwołał w czwartek konferencję poświęcona sprawie Mikołaja Filiksa, którego molestował Krzysztof F. Jak przekazał, po prawomocnym skazaniu F. w grudniu 2021 roku przez rok nie było zainteresowania sprawą.

- Natomiast 28 grudnia 2022 roku do rzecznika Sądu Okręgowego zgłosił się redaktor Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin i poprosił o informacje - powiedział.

Strączyński podkreślił, że SO w Szczecinie przekazał mu wówczas dane dotyczące samego wyroku, jakiego czynu dotyczył oraz jaka kara została orzeczona wobec sprawcy. - Jedyną informacją o pokrzywdzonych, jaka została podana jest to, że to chłopiec w wieku lat 13. Nie padły żadne inne dane, my tych danych nie udzielamy - podkreślił.

Prezes oznajmił, że doniesienia, jakie 29 grudnia 2022 roku pojawiły się na stronie internetowej Radia Szczecin i TVP Info nie pochodziły od rzecznika Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Wszystkie inne redakcje zgłosiły się do nas dopiero po opublikowaniu tych informacji przez te dwa media - dodał.

Strączyński przekazał podczas konferencji, że sprawa prowadzona była przez Sąd z wyłączeniem jawności ze względu na obyczajowość i dla dobra ofiar. - Ja również państwu nie udzielę tutaj informacji, kto był pokrzywdzonym - podkreślił. Dodał również, że publikowanie treści procesu - poza samym wyrokiem - jest karalne.

Syn Magdaleny Filiks nie żyje. Prokuratura prowadzi śledztwo

Niespełna 16-letni Mikołaj Filiks zmarł 17 lutego, a jego pogrzeb odbył się we wtorek. Śledztwo w sprawie śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinie.

Kilka miesięcy temu redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, opisując sprawę Krzysztofa F. - skazanego za pedofilię byłego pełnomocnika ds. uzależnień marszałka woj. zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza - ujawnił, że jedną z ofiar był syn znanej parlamentarzystki.

Na publikację zareagował m.in. Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii, który w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że informacje pozwalały na identyfikację pokrzywdzonego.

Magdalena Filiks odpowiada TVP Info. "Piotr Borys nam pomógł"

Z kolei Według TVP Info to nie Radio Szczecin, a poseł PO Piotr Borys ujawnił te dane. - Dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń PO - powiedział 30 grudnia na antenie TVP Info parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej.

Magdalena Filiks zaprzeczyła jednak tezie mediów publicznych twierdząc, że Borys "dzień po publikacji przez rządowe media danych mojego syna zadzwonił do nas z propozycją pomocy i zorganizował Mikołajowi dwugodzinną, zdalną sesję z panią psycholog", za co posłanka podziękowała swojemu partyjnemu koledze na Twitterze.