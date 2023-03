Według TVP Info to Borys swoją wypowiedzią pierwszy ujawnił "dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F.". Dziennikarze stacji twierdzą też, że wcześniej media publiczne i prywatne informowały jedynie o "dzieciach znanej parlamentarzystki". "Dopiero po tym, co powiedział Borys - ustalenie tożsamości tej polityk nie stanowiło już żadnego problemu, gdyż ze Szczecina jest tylko jedna posłanka Platformy Obywatelskiej - właśnie Magdalena Filiks" - napisał portal tvp.info.

Piotr Borys odpowiada: Spotkamy się w sądzie

Na zarzuty stacji Piotr Borys odpowiedział na Twitterze. Do swojego wpisu dołączył dwa nagrania - pierwsze to fragment programu TVP Info z 29 grudnia. Na antenie opisujący sprawę dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski mówił, że dotyczy ona "szerokiego kręgu Platformy Obywatelskiej", wskazał też, że wiedziano o niej w środowisku "zachodniopomorskiej PO" i "robiono wszystko, by sprawa nie trafiła do mediów".

- Poszkodowany 13-latek był synem znanej parlamentarzystki. Dlatego ta sprawa była przemilczana, wyrok zapadł już w ubiegłym roku. Żadne media o tym nie informowały, nikt o tym nie wiedział, dlatego że dotyczyło to kręgów Platformy Obywatelskiej - mówił dziennikarz.

Z kolei drugie nagranie to fragment programu TVP Info. Mowa w nim o "zaprzyjaźnionej z Krzysztofem F. parlamentarzystce", która zostawiała mu pod opieką swoje dzieci - 13-latka i 16-latkę. "Ten molestował chłopca, a jego starszą siostrę częstował narkotykami".