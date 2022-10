Sąd Najwyższy. 30 sędziów nie chce orzekać z nowymi członkami SN. Wydali oświadczenie

30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie będzie orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. "Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne" - twierdzą sędziowie. - Część sędziów podejmuje się działania o charakterze politycznym. Może to doprowadzić w przyszłości do anarchii w orzekaniu. Mam nadzieję, że z tych działań się wycofają - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o oświadczenie.

Zdjęcie 30 sędziów Sądu Najwyższego odmawia orzekania razem z tzw. nowymi sędziami / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News