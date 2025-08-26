Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował we wtorek decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom. Regulowała ona status prawny Ukraińców w Polsce, przewidywała wypłacanie im świadczenia 800 plus czy zapewniała dalsze finansowanie technologii Starlink dla ukraińskiej armii.

"W Rosji cieszą się z postawy Prezydenta Nawrockiego blokującej wsparcie Ukrainy! Pod postami Kancelarii setki rosyjskich trolli biją brawo i próbują zniechęcać Polskę do pomocy walczącej o niepodległość Ukrainie. Chwalą, że Polska zmienia postawę wobec sąsiada, a Putin zyskał nowego sojusznika w Europie!" - napisał Gawkowski.

"Co za upokorzenie dla dotychczasowej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy, który z odwagą i honorem stawał po właściwej stronie. A w pałacu prezydenckim już pewnie myślą jak się zgodzić na odbudowę i uruchomienie gazociągów Nord Stream! Długo nie czekaliśmy na działania nowego Prezydenta wspierające rosyjski imperializm" - dodał.

Wicepremier zaznaczył również, że Polska "nigdy nie dołączy do osi zła, bez względu na to jak bardzo starał się o to będzie Karol Nawrocki i jego zaślepione nienawiścią otoczenie".

Rzecznik prezydenta reaguje. "Wyraz ignorancji"

Wpis Gawkowskiego spotkał się z odpowiedzią Rafała Leśkiewicza - rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego. "Panie wicepremierze, ministrze! Zalecam łyk zimnej wody (...) zanim popełni Pan kolejny tak kuriozalny wpis w mediach społecznościowych. Pańska histeria nie przystoi poważnemu urzędnikowi Państwa Polskiego" - stwierdził.

"Pański wpis to wyraz ignorancji i braku wyczucia. To także niebezpieczny sygnał dla naszych wrogów. Przedstawiciel polskiego rządu przypisuje bezpodstawnie Prezydentowi RP wspieranie rosyjskiego imperializmu! To szczyt manipulacji, z którą powinien Pan raczej walczyć, a nie ją upowszechniać" - dodał Leśkiewicz.

Według prezydenckiego rzecznika słowa Gawkowskiego oznaczają, że "krótkowzroczna polityczna kalkulacja przysłoniła interes Państwa, w którym pełni pan funkcję wicepremiera".

Prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom. Powodem 800 plus

Karol Nawrocki, ogłaszając w poniedziałek decyzję o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom stwierdził, że powodem jest plan przyznania świadczenia 800 plus wszystkim Ukraińcom przebywającym w Polsce.

- Prawo, które było zaproponowane, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany i byłem przekonany w czasie całej kampanii wyborczej, że wszystkie większe środowiska polityczne, a także Rafał Trzaskowski, deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tym uchodźcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. Ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna - powiedział.

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. To jest dla mnie rzecz zasadnicza, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie - dodał Nawrocki.

Prezydent zaproponował również własny projekt ustawy w tej sprawie, który poza zmianami w 800 plus, przewiduje również m.in. wydłużenie procesu nadawania polskiego obywatelstwa cudzoziemcom z trzech do 10 lat.

