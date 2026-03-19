W skrócie Finlandia po raz dziewiąty z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj na świecie według World Happiness Report.

Ranking opiera się na subiektywnych ocenach obywateli dotyczących zadowolenia z życia, a wysoki wynik Finlandii wiąże się z zaufaniem społecznym, sprawnymi instytucjami i niską korupcją.

Kostaryka zanotowała największy awans, zajmując czwarte miejsce, a wśród dziesięciu najwyżej ocenianych państw nie ma żadnego kraju anglojęzycznego.

Ranking World Happiness Report opiera się wyłącznie na subiektywnych ocenach samych obywateli.

Respondenci proszeni są o określenie poziomu zadowolenia ze swojego życia w skali od zera do dziesięciu. To właśnie te odpowiedzi - a nie opinie ekspertów czy twarde dane statystyczne - decydują o ostatecznej pozycji poszczególnych państw.

Finlandia liderem bez konkurencji. Po raz dziewiąty na pierwszym miejscu

Dominacja Finlandia trwa nieprzerwanie od dziewięciu lat. Wynik na poziomie 7,8 punktu potwierdza stabilnie wysoki poziom satysfakcji mieszkańców z życia. Choć raport uwzględnia różne czynniki wpływające na dobrostan, to ostateczna ocena zawsze należy do obywateli.

Eksperci wskazują, że na wysokie wyniki Finlandii wpływają m.in. wysoki poziom zaufania społecznego, sprawnie funkcjonujące instytucje publiczne oraz niewielka skala korupcji. Istotne znaczenie ma także poczucie bezpieczeństwa i dostęp do usług publicznych.

Zaskoczenie w rankingu. Kostaryka pnie się w górę

Jednym z największych zaskoczeń tegorocznego zestawienia jest Kostaryka. Kraj ten zanotował największy awans - jeszcze w 2023 roku zajmował 23. miejsce, a teraz wyraźnie poprawił swoją pozycję plasując się na czwartej pozycji.

Do czołówki wróciła również Szwajcaria, która po rocznej przerwie ponownie znalazła się w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, podobnie jak rok wcześniej, wśród dziesięciu najwyżej ocenianych państw nie ma żadnego kraju anglojęzycznego.

24. miejsce w rankingu zajmuje Polska, która zaliczyła awans o dwie pozycje względem zeszłego roku. Jest przed Kanadą i za Stanami Zjednoczonymi.

Co decyduje o szczęściu obywateli?

Autorzy raportu podkreślają, że różnice między krajami wynikają z kilku kluczowych czynników. Wśród nich znajdują się m.in. poziom PKB na mieszkańca, oczekiwana długość życia, a także poczucie wolności w podejmowaniu decyzji.

Nie mniej ważne okazują się relacje społeczne. Kluczowe jest przekonanie, że w razie potrzeby można liczyć na wsparcie innych. To właśnie zaufanie - zarówno do bliskich, jak i instytucji - ma istotny wpływ na ogólne poczucie szczęścia.

Źródło: yle

