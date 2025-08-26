W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy

Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w sieci, głos zabrali m.in. Sławomir Mentzen oraz Radosław Sikorski.

Prezydent zaproponował zmianę w procesie nadawania obywatelstwa, wydłużając go z trzech do 10 lat.

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwracał uwagę, że decyzja prezydenta komplikuje finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę, które wygasa z końcem września i miało być przedłużone tą ustawą.

Sikorski odpowiada Mentzenowi. "Trudniejsze niż tabliczka mnożenia"

W poniedziałek Sławomir Mentzen zamieścił w sieci wpis, odnoszący się do prezydenckiego weta. Polityk Konfederacji napisał: "Jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci. Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić".

Jak dodał Mentzen, "pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków".

Na te słowa zareagował szef MSZ Radosław Sikorski.

"Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika" - napisał.

"Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia" - dodał Sikorski.

Weto prezydenta. Co dalej z pomocą dla obywateli Ukrainy?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując, że "800 plus" powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Przygotował też własny projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Ogłaszając decyzję o zawetowaniu wspomnianej ustawy, prezydent podkreślił, że "po 3,5 roku sytuacja w zakresie finansów i emocji społecznej, politycznej zasadniczo się zmieniła".

- Powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. To jest dla mnie rzecz zasadnicza, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie - wyjaśnił Karol Nawrocki.

Ponadto prezydent zaproponował zmianę w kwestii nadawania polskiego obywatelstwa. - Proces ten powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat i taka propozycja w tym projekcie ustawy się znajdzie - dodał.

