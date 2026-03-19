W skrócie Szwecja na razie nie deklaruje zwrotu zrabowanych dóbr kultury Polsce, wskazując na potrzebę inicjatywy ze strony instytucji dziedzictwa kulturowego.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wypożyczanie polskim instytucjom zbiorów ze szwedzkich muzeów.

Statut Łaskiego i inne polskie skarby pozostają w Szwecji, mimo wcześniejszych inicjatyw zwrotu.

Możliwość przekazania Polsce zajętych przez wojska szwedzkie dóbr kultury ogłosił wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. - Po raz pierwszy jest mowa o tym, że Szwedzi rozpatrują możliwość oddania części zrabowanych dóbr, które zrabowali z Polski w czasie potopu - stwierdził poseł, w wywiadzie dla Radia ZET 10 marca.

Polityk komentował rozpoczynającą się wówczas trzydniową wizytę króla Karola XVI Gustawa w Polsce. - Myślę, że może być taka zapowiedź. (…) Część może w depozycie przyjechać do Warszawy - dodał Bartoszewski. W trakcie wizyty nic takiego się nie wydarzyło.

Dzień później o sprawę zapytaliśmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak się dowiadujemy, Szwedzi nie złożyli żadnej deklaracji. Dopytaliśmy również w szwedzkim resorcie kultury. Konkretów nie ma, ale Szwedzi wskazują sposób, by rozwiązać kwestię zrabowanych dóbr.

Szwecja odpowiada ws. zrabowanych dóbr. Wskazuje "nową współpracę"

Polski resort kultury podkreśla, że jest w kontakcie ze szwedzkimi partnerami. - Rozmowy dotyczą zacieśniania wspólnych stosunków i wymiany kulturowej oraz wspólnej historii. Także tej dawnej i trudnej - przekazał Interii rzecznik ministerstwa Piotr Jędrzejowski.

Podkreślił jednak, że na razie Ministerstwo Kultury "nie otrzymało ze strony szwedzkiej żadnych deklaracji".

Polska i Szwecja obecnie przeżywają renesans wzajemnych relacji, szczególnie w wymiarze gospodarczym i wojskowym, szczególnie po wyborze szwedzkiej oferty w przetargu na nowe okręty podwodne dla naszej marynarki. Dobre relacje podkreśla też szwedzka minister kultury.

"Parisa Liljestrand była zachwycona faktem, że podczas szwedzkiej wizyty państwowej w Polsce położono szczególny nacisk na nasze wspólne dziedzictwo kulturowe" - podkreśla w komentarzu dla Interii Harald Eiken, sekretarz prasowy szwedzkiej minister.

W sprawie zrabowanych dóbr Eiken wyjaśnia, że inicjatywa powinna należeć do poszczególnych instytucji. "Społeczność branżowa i instytucje dziedzictwa kulturowego muszą przejąć inicjatywę w zakresie na przykład wypożyczania i współpracy. To samo dotyczy ewentualnych zwrotów dóbr kultury" - podkreśla sekretarz.

"Mając to na uwadze, jest to ostatecznie sprawa ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego w naszych odpowiednich agencjach rządowych i muzeach, którzy z inicjatywy szwedzkiej spotkali się w zeszłym tygodniu, aby rozpocząć nową współpracę w zakresie naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego" - dodaje Eiken.

Sekretarz podkreślił również, że minister Liljestrand "z niecierpliwością" oczekuje na rezultaty rozmów i "nadal angażuje się we wspieranie wysiłków na rzecz pogłębienia szwedzkiej wymiany kulturalnej i historycznej".

Z odpowiedzi wynika, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz wypożyczenia polskim instytucjom zbiorów, które znajdują się w szwedzkich muzeach. To forma partnerskiej współpracy placówek muzealnych. Z bardziej znanych przykładów w Polsce można wskazać chociażby egipski obelisk Ramzesa II, który znajduje się w poznańskim Muzeum Archeologicznym jako wieloletni depozyt muzeum w Berlinie.

Potop. Polskie skarby w szwedzkich muzeach

To nie pierwszy raz, kiedy polskie władze zabiegają o zwrot dóbr zagrabionych w czasie potopu. A jest o co zabiegać.

W połowie XVII wieku wojska szwedzkie najechały Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Wojnę powszechnie nazywa się nad Wisłą potopem szwedzkim, ponieważ po raz pierwszy ówczesnemu wrogowi z północy udało się wedrzeć tak głęboko w nasze terytorium.

Skala zniszczeń i grabieży była ogromna. Tak duża, że wiele zrabowanych wówczas rzeczy do dziś jest znajdowanych przez przypadek w Wiśle. Szwedzi najczęściej spławiali znalezione skarby rzeką do Bałtyku, a następnie statkami transportowali przez Bałtyk. Na przykład we wrześniu ubiegłego roku w Wiśle odkryto 200-kilogramowy fragment łuku arkady Villi Regii, królewskiej rezydencji w Warszawie również ograbionej przez szwedzkie oddziały.

Wiele skarbów przepadło w prywatnych archiwach w Szwecji. Jednak wiele wciąż znajduje się w państwowych muzeach. Od kosztowności i biżuterii po sprzęt wojenny aż po przedmioty symboliczne, jak hełm cara Rosji Iwana IV Groźnego, który najpierw Polacy zabrali z Moskwy, a następnie Szwedzi z Warszawy. Dziś można go oglądać w Zbrojowni Królewskiej w Sztokholmie.

Olbrzymią wartość historyczną mają też zrabowane archiwa i biblioteki. Na przykład w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali znajdują się księgi Mikołaja Kopernika. Natomiast najbardziej znanym ze zrabowanych dzieł jest Statut Łaskiego. To zbiór przepisów i przywilejów z początku XVI wieku, który opisywał sposób funkcjonowania Królestwa Polskiego.

Sprawa statutu stała się głośna w 2022 roku, kiedy grupa szwedzkich posłów proponowała zwrócenie go Polsce jako gest wdzięczności za zgodę na akcesję kraju do NATO.

Propozycje były, efektów brak

Sprawa archiwów jest o tyle problematyczna, że sporna pozostaje kwestia czy Szwecja wypełniła kończący wojnę pokój oliwski z 1660 roku. Zobowiązała się zwrócić zrabowane biblioteki, ale uczyniła to w niewielkim stopniu.

Kiedy Szwecja wchodziła do NATO, posłowie Szwedzkich Demokratów proponowali, by Statut Łaskiego wrócił do Polski. Ówczesna szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde odmówiła, powołując się na "restrykcyjną praktykę w sprawie zwrotu łupów wojennych". Stwierdziła jednocześnie, że łupy te są legalnymi zdobyczami w świetle XVII-wiecznego prawa międzynarodowego.

Następnie w 2023 roku Szwecję odwiedził minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Podczas konferencji prasowej z dziennikarzami zaznaczył, że zwrotu statutu "nie można wykluczyć". Jednak do dziś dokument pozostaje w Szwecji.

Jakub Krzywiecki

