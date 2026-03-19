Wojna w Ukrainie
Ukraiński kontratak, Rosjanie w panice. "Nie rozumieli, co się dzieje"

Marcin Jan Orłowski

Ukraińskie jednostki Sił Zbrojnych przeprowadziły udany kontratak w obwodzie zaporoskim. Żołnierze odbili z rąk Rosji ważne pozycje w okolicach miejscowości Stepnohirśk. - Każdy okupant, który znajdował się w tym rejonie został zniszczony lub wzięty do niewoli - chwali się wojskowy z jednostki specjalnej ukraińskiego wywiadu.

Żołnierz w kamuflażu przy oknie budynku w Stepnohirśku obok mapy frontu z zaznaczonymi punktami strategicznymi
Ukraińskie jednostki przeprowadziły atak w okolicach StepnohirśkaDeepState Map / Sztab Generalny ZSUdomena publiczna

W skrócie

  • Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły udany kontratak w obwodzie zaporoskim, odbijając pozycje w okolicach Stepnohirśka.
  • Operacja była przygotowywana przez około dwa tygodnie, a na jej przebieg wpłynęły niska temperatura i gęsta mgła.
  • Podczas akcji użyto sprzętu kołowego, udało się rozminować drogę dojazdową i według relacji nie odnotowano strat w ludziach ani sprzęcie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji podawanych przez ukraińskie media, operacja w okolicach Stepnohirśka przygotowywana była od blisko dwóch tygodni. Jej celem była poprawa sytuacji sił obronnych, które zmagają się z rosyjskimi działaniami ofensywnymi.

Jak przekazał żołnierz jednostki specjalnej Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy "Artan", działania Ukraińców okazały się skuteczne, obyło się bez strat w ludziach i sprzęcie.

- Biorąc pod uwagę, że nikt tam nie był od pół roku, w drodze było mnóstwo min. Liczba wrogów w tych kluczowych rejonach, gdzie wylądowały nasze wojska była dość znacząca. Ale każdy okupant, który znajdował się w tym rejonie został zniszczony lub wzięty do niewoli - relacjonuje wojskowy o pseudonimie "Świat" w rozmowie z Kanał 24.

    Wojna na Ukrainie. Pogoda pomogła w kontrataku

    "Świat" przyznał, że na przebieg operacji mocno wpłynęły warunki pogodowe. Niska temperatura, a także gęsta mgła pomogły Ukraińcom w dotarciu do linii kontaktu bojowego.

    Nie obyło się jednak bez utrudnień. - Najtrudniejszą rzeczą była mocno zaminowana droga. Przede wszystkim trzeba ją było rozminować. Podczas dwutygodniowych przygotowań poświęciliśmy dużo uwagi tej drodze dojazdowej, wykryciu min i ich rozminowaniu za pomocą dronów - tłumaczył żołnierz jednostki specjalnej HUR.

    Z relacji wojskowego wynika także, że w przypadku tej misji zdecydowano się na użycie wyłącznie sprzętu kołowego, a nie gąsiennicowego. Poruszał się on znacznie ciszej, co pomogło w zaskoczeniu Rosjan.

    Pomimo tego, że działała broń wielkokalibrowa, wróg nie rozumiał co się dzieje - podsumował "Świat".

    Stepnohirśk to niewielka osada, przed wojną zamieszkała przez kilkaset osób, ale obecnie o bardzo ważnym znaczeniu wojskowym dla Ukraińców i Rosjan. Miejscowość znajduje się 25 kilometrów na południe od Zaporoża. Taka odległość oznacza, że stacjonujące tam rosyjskie jednostki mogą atakować miasto przy użyciu dronów światłowodowych, dużo trudniejszych do eliminowania.

    "Polityczny WF": Celebryci chomikują mieszkania. Czas na nowy podatek?INTERIA.PL

    Najnowsze