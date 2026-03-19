Do rosyjskiego ataku doszło w środę w godzinach wieczornych. "Wołyń został ponownie zaatakowany przez bezzałogowe statki powietrzne Shahed" - poinformował Roman Romaniuk z Wołyńskiej Administracji Obwodowej.

Rosjanie uderzyli m.in. w miejscowość Nowowołyńsk, pięć kilometrów od granicy z Polską. Atak spowodował przerwy w dostawach prądu i wody.

Wojna w Ukrainie. Nowowołyńsk pod ostrzałem

"Wróg ponownie zaatakował elektrownię w pobliżu miejscowości Nowowołyńsk" - przekazał mer miasta, Borys Karpus. Jak dodał, na miejscu wybuchł pożar. "Zniszczenia są bardzo poważne" - zaznaczył.

"Na miejscu wypadku pracują odpowiednie służby. Energetycy rozpoczną prace tak szybko, jak to możliwe. W tej chwili mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Uruchamiamy agregaty prądotwórcze" - dodał.

Romaniuk przekazał, że w wyniku ataku pozbawionych prądu zostało ponad 30 tys. gospodarstw.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła we Lwów

Tego samego wieczoru doszło również do rosyjskiego ataku na Lwów.

"Wrogi dron zaatakował Główny Urząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim. Doszło do zniszczeń" - poinformował szef lwowskiej administracji wojskowej Maksym Kozicki

Jak dodał, w mieście odkryto fragmenty dronów. "Jeśli natrafisz na takie znalezisko, nigdy się do niego nie zbliżaj - może dojść do eksplozij. Natychmiast wezwij służby" - ostrzegł mieszkańców Kozicki.

Wojna Ukraina - Rosja. Odessa celem ataków

Serie eksplozji słyszeli również mieszkańcy Odessy nad Morzem Czarnym. Tam atak dronów uszkodził kilka budynków mieszkalnych. Wybuchł pożar, trzy osoby są ranne - poinformowały lokalne władze.

"Uszkodzeniu uległy dwa wieżowce mieszkalne, jeden budynek mieszkalny w historycznym centrum miasta, a także domy prywatne" - napisał na Telegramie szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Odessie, Serhij Łysak.

Dodał, że pożar udało się szybko opanować.

Źródło: Ukrainska Pravda, Telegram

