W skrócie Anutin Charnvirakul został ponownie wybrany na premiera Tajlandii, uzyskując wotum zaufania od nowego parlamentu.

W głosowaniu 293 parlamentarzystów poparło jego kandydaturę na szefa rządu, a nowy rząd ma rozpocząć działalność po zaprzysiężeniu przez króla Mahę Vajiralongkorn.

Anutin Charnvirakul to 59-letni polityk i przedsiębiorca, lider partii Bhumjaithai, wywodzący się z zamożnej rodziny powiązanej z firmą Sino-Thai Engineering.

W głosowaniu, w którym zdecydowano o powołaniu Anutina Charnvirakula na szefa rządu, z 499 parlamentarzystów, 293 było "za". W rywalizacji o fotel premiera lider konserwatywnego ugrupowania wygrał z przedstawicielem Partii Ludowej Natthaphongiem Ruengpanyawutem.

- Wasze głosy są słyszalne. Jestem gotowy przyjąć sugestie, aby wypełniać obowiązki jako szef rządu. Wszyscy mamy ten sam cel: Dobrobyt obywateli - mówił nowo wybrany premier tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.

Zgodnie z przepisami tajlandzkiej konstytucji, nowy rząd pod przewodnictwem Charnvirakuli ma zacząć sprawować władzę w ciągu kilku dni, po zaprzysiężeniu przez króla Mahę Vajiralongkorn.

Kim jest Anutin Charnvirakul?

Anutin Charnvirakul to 59-letni tajski polityk, przedsiębiorca. Od 2012 jest liderem konserwatywnej partii Bhumjaithai.

Urodził się w zamożnej rodzinie, która od lat związana jest z polityką i biznesem. W jej posiadaniu jest m.in. firma Sino-Thai Engineering, która realizowała duże kontrakty zlecane przez rząd m.in. budowy lotniska Suvarnabhumi.

Karierę polityczną rozpoczął w partii Thai Rak Thai do której dołączył w 1996 roku. Pierwsze rządowe stanowisko to funkcja wiceministra handlu i wiceministra zdrowia publicznego u premiera Thaksina Shinawatry.

W kolejnych latach piastował także stanowisko wicepremiera i ministra zdrowia publicznego. Funkcja przypadła w trakcie pandemii COVID-19, a także momentu dekryminalizacji marihuany, którą przeprowadzono w 2022 roku.

Po raz pierwszy premierem został w 2005 roku na bazie kryzysu granicznego z Kambodżą, który wywołał polityczne zmiany w kraju. Stanowisko uzyskał dzięki współpracy z Partią Ludową. Warunkiem koalicji była opracowanie nowej konstytucji.

