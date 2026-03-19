Miliarder premierem Tajlandii. To spadkobierca ogromnej fortuny
Przywódca konserwatywnej partii Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul został ponownie wybrany na premiera Tajlandii. Polityk, który pełnił tę funkcję od września ubiegłego roku, uzyskał wotum zaufania od nowego parlamentu, który skład wybrany został w lutowych wyborach.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W głosowaniu, w którym zdecydowano o powołaniu Anutina Charnvirakula na szefa rządu, z 499 parlamentarzystów, 293 było "za". W rywalizacji o fotel premiera lider konserwatywnego ugrupowania wygrał z przedstawicielem Partii Ludowej Natthaphongiem Ruengpanyawutem.
- Wasze głosy są słyszalne. Jestem gotowy przyjąć sugestie, aby wypełniać obowiązki jako szef rządu. Wszyscy mamy ten sam cel: Dobrobyt obywateli - mówił nowo wybrany premier tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.
Zgodnie z przepisami tajlandzkiej konstytucji, nowy rząd pod przewodnictwem Charnvirakuli ma zacząć sprawować władzę w ciągu kilku dni, po zaprzysiężeniu przez króla Mahę Vajiralongkorn.
Kim jest Anutin Charnvirakul?
Anutin Charnvirakul to 59-letni tajski polityk, przedsiębiorca. Od 2012 jest liderem konserwatywnej partii Bhumjaithai.
Urodził się w zamożnej rodzinie, która od lat związana jest z polityką i biznesem. W jej posiadaniu jest m.in. firma Sino-Thai Engineering, która realizowała duże kontrakty zlecane przez rząd m.in. budowy lotniska Suvarnabhumi.
Karierę polityczną rozpoczął w partii Thai Rak Thai do której dołączył w 1996 roku. Pierwsze rządowe stanowisko to funkcja wiceministra handlu i wiceministra zdrowia publicznego u premiera Thaksina Shinawatry.
W kolejnych latach piastował także stanowisko wicepremiera i ministra zdrowia publicznego. Funkcja przypadła w trakcie pandemii COVID-19, a także momentu dekryminalizacji marihuany, którą przeprowadzono w 2022 roku.
Po raz pierwszy premierem został w 2005 roku na bazie kryzysu granicznego z Kambodżą, który wywołał polityczne zmiany w kraju. Stanowisko uzyskał dzięki współpracy z Partią Ludową. Warunkiem koalicji była opracowanie nowej konstytucji.