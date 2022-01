"Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" - napisał na Twitterze Szłapka.

Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. "Nie chcę stać z boku"

"Wróciłem do Nowoczesnej. Ten ruch to wyraz mojego poparcia dla jedynego liberalnego i wolnorynkowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, ugrupowania które siedem lat sam temu tworzyłem" - napisał na Facebooku Ryszard Petru.



W swoim oświadczeniu podkreślił, że w Nowoczesnej zamierza skupić się "wyłącznie na kwestiach gospodarczych". "Nie chcę jednak stać z boku - będę wpierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" - dodał

Petru odniósł się do zamieszania wokół wprowadzenia Polskiego Ładu oraz rosnącej inflacji. Stwierdził, że jest to "doskonałe podsumowanie rządów obecnej ekipy".

"Pamiętam, jak przestrzegałem, że 'puszczą nas z torbami', a po kolejnych wydatkach bez pokrycia, że nawet 'na torby nie starczy'. Oprócz krytyki, ważna jest mocna kontroferta programowa. W moim przekonaniu, musi mieć ona charakter liberalny, pragmatyczny i rozsądny" - napisał.





Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. Jest jej założycielem

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL; 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych 2015 r. zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer; 11 maja 2018 r. opuścił partię.

W grudniu 2018 r. zarząd Nowoczesnej przyjął dymisję Michała Pihowicza z funkcji skarbnika partii w związku z odrzuceniem przez PKW sprawozdania finansowego Nowoczesnej. PKW odrzuciła je, ponieważ partia niezgodnie z przepisami przelała pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego, tymczasem zgodnie z Kodeksem wyborczym, pieniądze te najpierw powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, a dopiero stamtąd przelane powinny zostać na konto komitetu wyborczego. Za przelew odpowiedzialny był Pihowicz - ówczesny skarbnik Nowoczesnej - który był także pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego partii w kampanii wyborczej 2015 r.