Tadeusz Rydzyk radzi. Chodzi o prezenty na święta

Duchowny namawia rodziców, by odbarowując prezentami, zadbali o rozwój intelektualny swoich dzieci. Zdaniem o. Rydzyka najlepszym sposobem na to są "budujące szlachetnego ducha" książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. "Bierzmy coś do czytania, bo to rozwija człowieka. Brać dobre rzeczy, żebyśmy byli dobrzy" - apeluje kapłan.