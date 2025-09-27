Spis treści: E-skierowanie na szczepienie COVID-19 Kto i gdzie może się zaszczepić przeciwko COVID-19? Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? Kto powinien się zaszczepić?

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 i szczepienia są możliwe od 22 września, w zależności od dostępności szczepionek w danej placówce. Skierowania są wystawiane automatycznie, a szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpłatne. Liczba chorych rośnie z każdym tygodniem. Na początku września zanotowano 76 przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców, kiedy jeszcze miesiąc wcześniej było to niecałe 14 przypadków.

E-skierowanie na szczepienie COVID-19

E-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 można otrzymać automatycznie, jeśli spełniamy odpowiednie warunki. Do jego wystawienia niezbędne jest, aby minęło co najmniej 90 dni od ostatniego szczepienia i dane poprzedniego szczepienia zostały prawidłowo wpisane do systemu.

E-skierowanie na szczepienie COVID-19 można znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Jeśli nie mamy e-skierowania, może to oznaczać, że nie upłynął wymagany czas 90. dni. Co więcej, może się zdarzyć, że punkt szczepień popełnił błąd przy wprowadzaniu danych, co można sprawdzić na swoim koncie. W takiej sytuacji warto skontaktować się z punktem szczepień, aby poprawiono wpis.

Oprócz tego e-skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni. Może to zrobić także lekarz w punkcie szczepień, szczególnie jeśli potrzebujemy kolejnej dawki, a która nie została wystawiona automatycznie.

Kto i gdzie może się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Zaszczepić przeciw COVID-19 mogą się wszystkie osoby od szóstego miesiąca życia wzwyż, a miejsce szczepienia zależy od wieku i stanu zdrowia. Osoby powyżej 12 roku życia bez obniżonej odporności otrzymują jednorazową dawkę szczepionki Spikevax LP.8.1 w przychodniach POZ lub w aptekach mających umowę z NFZ.

Osoby małoletnie szczepienie mogą otrzymać tylko w przychodniach POZ. Osoby powyżej 12 roku życia z ciężkim niedoborem odporności mogą otrzymać kolejną dawkę już po dwóch miesiącach. Co do szczegółów decyzję podejmuje lekarz, a szczepienia odbywają się w tych samych miejscach.

Dzieci od 5 do 11 lat otrzymują jednorazową dawkę szczepionki w przychodniach POZ. Niezaszczepione dzieci od szóstego miesiąca do 4. roku życia otrzymują dwie dawki w odstępie co najmniej 28 dni, także w przychodniach POZ. Tymczasem dzieci w tym wieku, które już były szczepione lub chorowały na COVID-19, otrzymują jednorazową dawkę, również w przychodniach.

Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19?

Na szczepienie przeciwko COVID-19 można zapisać się na trzy sposoby. Można to zrobić bezpośrednio w punkcie szczepień takim jak przychodnia POZ lub w aptece mającej umowę z NFZ, przez aplikację mojeIKP na telefonie lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne online.

Aby zapisać się przez IKP, należy zalogować się do systemu, wejść w zakładkę "Plan leczenia", wybrać "Rejestracja", kliknąć "Umów szczepienie", wskazać rodzaj szczepienia, wybrać termin i miejsce, a następnie potwierdzić wybór. W przypadku zapisu dziecka trzeba najpierw przejść na jego konto przez zakładkę "Uprawnienia".

W aplikacji mojeIKP proces wygląda podobnie. Po zalogowaniu należy wejść w kategorię "e-zdrowie", potem "Plan leczenia", wybrać "Rejestracja na wizyty", wskazać szczepienie przeciw COVID-19, wybrać termin i lokalizację, a na końcu potwierdzić zapis. Termin szczepienia będzie widoczny w zakładce "Plan leczenia", a jeśli zajdzie potrzeba zmiany terminu, można skontaktować się z punktem szczepień lub odwołać wizytę w systemie i umówić nową datę.

Kto powinien się zaszczepić?

Szczepieniem przeciwko COVID-19 szczególnie powinny zainteresować się osoby o obniżonej odporności, ponieważ są one najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 60. roku życia, dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami współistniejącymi takimi jak otyłość z BMI powyżej 25, cukrzyca, przewlekłe choroby płuc, nerek, układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia neurorozwojowe, aktywna choroba nowotworowa oraz choroby immunosupresyjne lub leczenie immunosupresyjne.

Szczepienie jest również zalecane pensjonariuszom placówek opieki długoterminowej oraz kobietom w ciąży w celu zmniejszenia ryzyka powikłań COVID-19 u noworodków. Szczepienia zaleca się także pracownikom ochrony zdrowia. Zwłaszcza tym, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym. Dla tych grup szczepienie stanowi istotną ochronę przed ciężkim zachorowaniem, hospitalizacją i powikłaniami, które mogą prowadzić do trwałego pogorszenia stanu zdrowia lub nawet śmierci.

