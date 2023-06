Kołodziejczak podał, że domagają się od partii rządzącej określenia, kiedy będą rekompensaty. - Chcemy znać wszystkie współczynniki przeliczeń, ile tych rekompensat będzie dla każdego rolnika, bo mówi się bardzo łatwo ministrowi Telusowi, że to będzie 3 tys. do hektara - ja w to nie wierzę (...). Obawiam się, ze te 3200 zł, o których mowa, będzie opuszczone o 70 proc. lub 80 proc. - zaznaczył odnosząc się również do dopłat suszowych.

Kołodziejczak: Ministrowie się zmieniają, polityka nie

Przedstawiciel "Podkarpackiej Oszukanej Wsi" zaapelował do samorządów gminnych, "żeby widzieli trudną sytuację, a wójtowie ich wspierali". - Płacimy podatki, utrzymujemy gminy, ich stanowiska pracy. Niech nas też uszanują w tej ciężkiej sytuacji - mówił i podkreślił, że "źle się dzieje", bo według niego, również władza na niższym szczeblu powinna wiedzieć o problemie i powinna "pomagać, a nie utrudniać".

- Dużo polskich firm, małych, rodzinnych, ucierpiało, bo w trakcie żniw kupili polską pszenicę, kukurydzę, rzepak (...) musieli to później sprzedać za mniejszą cenę. Kto będzie potem poszkodowany? Odbije się to właśnie na zwykłych producentach, którzy będą niestety oszukiwani przez tę propagandę robioną w telewizji publicznej - dodał Kołodziejczak podczas protestu na przejściu granicznym w Medyce.

Zobacz: Zakaz importu z Ukrainy wszedł w życie. "Ubolewamy nad decyzją"

- Weźcie się w garść i załatwcie te sprawy, bo nie chodzi tylko i wyłącznie i narzekanie i o mówienie, że jest problem, my to pokazujemy. Ale to wy bierzecie grubą kasę za to, że pracujecie i pracujecie dla nas. Jeżeli minister oszukuje, kłamie, to trzeba wspólnym głosem wymagać, by przestali gadać, ale żeby zaczęli robić, bo od gadania jeszcze nic w tym kraju ani na świecie nie przybyło, tylko z ciężkiej pracy - kontynuował i zaznaczył również, że otrzymuje telefony z pytaniami o inne produkty.