W trakcie upamiętnienia zmarłego prezydenta Gdańska oraz przemówienia Borysa Budki wszyscy posłowie - zarówno opozycyjni, jak i związani z koalicją rządzącą - stali. - To jest ten czas, gdy powinna nastąpić refleksja, bo od tego czasu (śmierci Pawła Adamowicza - red.) nie zmieniło się nic - przekonywał Budka.

Jak dodał polityk, "wszyscy doskonale wiemy, co doprowadziło do tragicznej śmierci". Następnie zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Mam wielki apel osobiście: może pan to przerwać. Zmieńcie osobę, która kieruje przemysłem nienawiści - mówił.



Politycy KO w przeszłości wielokrotnie zarzucali pracownikom Telewizji Polskiej, jak i jej prezesowi Jackowi Kurskiemu, że ich działania doprowadziły do śmierci Pawła Adamowicza. W czwartek Budka nie powiedział jednak wprost, iż chodzi mu o państwowe media.



Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Akt oskarżenia przeciw Stefanowi W.

13 stycznia mija trzecia rocznica zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, do której doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie jego kulminacji, tzw. światełka do nieba, na scenę wbiegł Stefan W. i ugodził kilkukrotnie nożem samorządowca.



Gdański włodarz zmarł w szpitalu następnego dnia - 14 stycznia 2019 roku.



10 grudnia do sądu trafił akt oskarżenia przeciw Stefanowi W. Prokuratura zarzuciła mu "dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie".