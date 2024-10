Emerytury stażowe. Co dzieje się z projektem?

21 maja 2024 roku poseł Tadeusz Tomaszewski zwrócił się z interpelacją do ministerstwa, pytając o postępy w pracach nad projektami. W odpowiedzi wicepremier Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że prace nad stanowiskiem przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami, które przewidują kilka etapów opracowywania dokumentu. Podkreślił również, że resort "dokłada wszelkich starań, by przedstawić wnikliwą analizę i ocenę zaprezentowanych w projektach ustaw rozwiązań prawnych i przekazać projekt stanowiska do dalszego procedowania".