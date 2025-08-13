Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności. Przepisy wchodzą w życie na dniach

Anna Czowalla

Od 14 sierpnia 2025 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. To efekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort zapowiada uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur orzeczniczych.

Lekarze bez tytułu specjalisty będą mogli orzekać o niepełnosprawności
Lekarze bez tytułu specjalisty będą mogli orzekać o niepełnosprawności123rf.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ministerstwo wprowadza zmiany orzekaniu o niepełnosprawności
  2. Nowe kwalifikacje dla przewodniczących składów orzekających

Rozporządzenie ogłoszone 30 lipca 2025 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1033), wchodzi w życie po 14 dniach, czyli dokładnie 14 sierpnia 2025 roku. Wprowadzane zmiany to realna pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Krótsze kolejki, więcej dostępnych specjalistów i dostosowany skład orzekający oznaczają szybszy dostęp do ulg podatkowych, wsparcia finansowego i rehabilitacji.

Ministerstwo wprowadza zmiany orzekaniu o niepełnosprawności

Polski system orzekania o niepełnosprawności od lat boryka się z problemami kadrowymi. Zespoły orzekające, zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie, często zmagają się z niedoborem wykwalifikowanych lekarzy, a to niestety prowadzi do długich kolejek i opóźnień w wydawaniu decyzji. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w swoich komunikatach, nowelizacja ma być odpowiedzią na te wyzwania.

"W odpowiedzi na braki kadrowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, wprowadzane przepisy dopuszczają dodatkowo do orzekania lekarzy z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, bez konieczności posiadania tytułu specjalisty" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

    Zmiany dotyczą przepisów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2025 r. wydłużono również ważność części orzeczeń (szczególnie dotyczących chorób rzadkich), aby ograniczyć liczbę kontroli i odciążyć zespoły orzekające.

    Nowe kwalifikacje dla przewodniczących składów orzekających

    Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie kryteriów dla osób mogących pełnić rolę przewodniczącego składu orzekającego. Dotychczasowe wymagania były sztywne i ograniczały się głównie do specjalistów. Teraz, zgodnie z nowelizacją § 19 ust. 2 rozporządzenia, przewodniczącym może być:

    • lekarz posiadający tytuł specjalisty,
    • lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia,
    • lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, który ukończył moduł podstawowy lub jest na co najmniej trzecim roku szkolenia (w przypadku modułu jednolitego), szczególnie w dziedzinach takich jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otorynolaryngologia.

    Wprowadzono także możliwość powoływania na to stanowisko lekarzy z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, z wyłączeniem okresów stażu podyplomowego, warunkowego prawa wykonywania zawodu, czy ograniczonego zakresu czynności. Dzięki temu zespoły orzekające zyskają na różnorodności, a proces stanie się mniej zależny od wąskiej grupy specjalistów, co bezpośrednio przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na decyzje.

    Reforma wprowadza również usprawnienia proceduralne. Zgodnie z nowelizacją § 33, przed powołaniem składu orzekającego, lekarz wyznaczony przez przewodniczącego zespołu przeprowadza wstępną weryfikację dokumentacji pod kątem kompletności i konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające chorobę zasadniczą.

    Następnie, na podstawie rozpoznanego schorzenia, proponowany jest odpowiedni przewodniczący i skład. W razie potrzeby, skład może być uzupełniony o dodatkowego lekarza z doświadczeniem klinicznym istotnym dla danego przypadku.

