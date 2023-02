"Wzrost emerytur przekroczy 20 proc.". A co z 15. emeryturą? Premier jednoznacznie

Polska Rewolucyjne zmiany w dopłatach do ogrzewania. Chodzi o mieszkańców bloków

Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2023?

Pierwotnie w budżetowych założeniach rządu na 2023 roku waloryzacja emerytur miała wynieść 13,8 proc. Z danych GUS wynika jednak, że w związku z inflacją zapadła decyzja o zwiększeniu podwyżki do poziomu 14,8 proc. Ustawa nie trafiła jeszcze do Sejmu, więc wciąż jest możliwość jeszcze większego wzrostu emerytur w tym roku.

O to, czy waloryzacja emerytur przekroczy wskaźnik 14,8 proc., premier Mateusz Morawiecki pytany był w wywiadzie dla Interii. - Podnosimy ją (emeryturę - przyp. red.) z 13,8 do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 procent i znacząco przekroczy inflację - powiedział premier w rozmowie z Piotrem Witwickim i Bartoszem Bednarzem.

Reklama

Według ekonomistów inflacja w pierwszych miesiącach 2023 może przekroczyć 20 procent. Prognozy dla całego roku mówią o przedziale w granicach 12-15 procent.

13. i 14. emerytura oraz waloryzacja. Skąd rząd weźmie na nie pieniądze?

Wypłata wszystkich przeznaczonych na ten rok świadczeń socjalnych to dla budżetu poważny wydatek. Czy w dobie inflacji i ekonomicznej niepewności Skarb Państwa na to stać? Jak zapewnia premier Morawiecki, rząd jest na to gotowy.

"Chciałbym podkreślić coś, co do tej pory nie było praktycznie w ogóle przedmiotem debaty publicznej. Wszyscy wiedzą, że uszczelniliśmy VAT, ale procentowo jeszcze większym sukcesem jest uszczelnienie systemu CIT" - zaznaczył w wywiadzie dla Interii Mateusz Morawiecki.

Według jego wyliczeń uszczelnienie systemu CIT zwiększyło wpływy z podatku prawie trzykrotnie, z 33 do ponad 90 miliardów złotych. Tak znaczące wsparcie dla budżetu z podatku od dochodów osób prawnych udało się wypracować mimo obniżki podatku dla małych i średnich firm. Dodatkowa kwota uzbierana z CIT, czyli 60 miliardów złotych, powinna wystarczyć na pokrycie całego programu 500+ oraz wypłatę 13. emerytury.

Czy będzie 15. emerytura?

Mateusz Morawiecki dodał również, że razem z rządem będzie robił wszystko, aby 14. emerytura weszła do systemu na stałe. Studził jednak zapał, jeśli chodzi o "piętnastkę".

- Nie ma dziś takiego tematu - jednoznacznie odpowiedział premier.

Na pytanie, kiedy gotowy projekt ustawy trafi do Sejmu, premier Morawicki wyraził nadzieję, że uda się to pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Zobacz także:

Koniec "wojny na górze" między Trzaskowskim a Tuskiem. Przynajmniej do wyborów

Inflacja w strefie euro wróciła do jednocyfrowego poziomu w grudniu 2022 r.

Kobiety dostają niższe emerytury od mężczyzn. ZUS ma wytłumaczenie