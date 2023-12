Pieniądze z Funduszu Kościelnego zasilają kilka celów. Przede wszystkim są to składki płacone do ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych oraz na ubezpieczenia zdrowotne. Poza tym z Funduszu mogą być opłacane remonty obiektów sakralnych oraz działalność wychowawcza, charytatywna i opiekuńcza.

Fundusz Kościelny. Jakie są największe wydatki?

Co roku zdecydowanie najwięcej środków pochłaniają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłanych Onetowi. W 2023 r. było to 213,8 mln zł z całości Funduszu, który wyniósł 224,8 mln zł, co stanowi 95 proc. Rok wcześniej kwota ta wynosiła 189,3 mln zł z 200,1 mln zł (94,6 proc.), a w 2021 r. - 181,1 mln zł ze 193,6 mln zł (93,5 proc.).