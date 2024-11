W czwartek 31 października Antoni Macierewicz odbył niebezpieczny rajd ulicami Warszawy . Jak opisali dziennikarze "Faktu" były minister, a obecnie poseł, naruszył wiele przepisów drogowych, co zostało udokumentowane zdjęciami.

Polityk miał rozmawiać przez telefon , siedząc za kierownicą samochodu, a także wyprzedzać na przejściu dla pieszych. Oprócz tego wiceprezes PiS najechał na podwójną linię ciągłą oraz wjechał na pas ruchu dla rowerów . Do sytuacji doszło w godzinach porannych.

Antoni Macierewicz dostał trzy mandaty. Tomasz Siemoniak: "Koniec bezkarności"

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, przekazał w środę, że poseł PiS otrzymał za swoje wykroczenia drogowe łącznie trzy mandaty na sumę 1800 złotych i 21 punktów karnych. "Dalsze kroki policji po zsumowaniu punktów karnych byłego ministra" - podkreślił we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Do informacji odniósł się także przełożony rzecznika, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. "Koniec bezkarności Macierewicza" - napisał krótko szef resortu.

Rajd Antoniego Macierewicza. "Samochód wtedy stał"

Wiceprezes PiS zapewnił również, że "jest absolutnie do dyspozycji". - Zrealizuję wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji, jeśli takie działania rzeczywiście miały miejsca - mówił. Co więcej, polityk zaznaczył, że "jazda samochodem z telefonem w ręku jest niedopuszczalna" i nie można łamać prawa w tej kwestii.