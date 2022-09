"Cieszy mnie, że Nordstream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat jest w 3/4 sparaliżowany. To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców. Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność aby to zrobić stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu" - napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski, europoseł PO.

Sikorski po wybuchach przy Nord Stream 2: Dzięki USA!

Były minister Radosław Sikorski opublikował we wtorek na Twitterze zdjęcie z miejsca - jak podają szwedzkie i duńskie instytucje - eksplozji gazociągu Nord Stream 2.

"Dziękujemy, USA" - napisał, co sugeruje, że za uszkodzenie rury biegnącej na dnie Bałtyku odpowiedzialne są Stany Zjednoczone Ameryki.

W kolejnych tweetach Sikorski stwierdził, że "uszkodzenie Nord Stream zawęża pole manewru Putina". Zdaniem europosła Platformy Obywatelskiej, jeśli prezydent Rosji będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, będzie zmuszony rozmawiać z krajami kontrolującymi inne przeprawy, czyli z Polską i Ukrainą. "Dobra robota" - podkreśla Sikorski.