Pierwsze posiedzenie Rady Naczelnej PSL po grudniowym kongresie tej partii zorganizowano w sobotę w Warszawie. Partia zapowiadała, że podczas obrad zostanie wybrane Prezydium Rady oraz zatwierdzony Naczelny Komitet Wykonawczy.



PSL przeciw Polskiemu Ładowi - poza wyższą kwotą wolną od podatku

Po godz. 15, gdy posiedzenie Rady zakończyło się, politycy PSL spotkali się z dziennikarzami. Prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wypracowano kilka wniosków dotyczących obecnej sytuacji w Polsce.

Jak wyjaśnił, trzeba "zawiesić złe przepisy z Polskiego Ładu", jednak z utrzymaniem wyższej kwoty wolnej od podatku, wprowadzić dobrowolny ZUS, a także wstrzymać spłaty pożyczek, które firmy zaciągnęły w Polskim Funduszu Rozwoju ze względu na lockdowny.

Głos zabrał także przewodniczący Rady Naczelnej Waldemar Pawlak. Dodał, że kierowany przez niego organ przyjął uchwałę o "potrzebie obniżenia cen za energię", np. gaz albo elektryczność. Miałoby się to stać dzięki rezygnacji ze "szkodliwych regulacji blokujących rozwój energetyki odnawialnej".



- Cena energii z wiatraków na lądzie to nieco ponad 200 zł za megawatogodzinę (mWh), a nie 500 zł, jak jest na towarowej giełdzie energii. Gdyby ktoś ogrzewał dom elektrycznością z wiatraków, miałby połowę ceny, którą zapłaciłby za gaz - wyliczył.



Rada Naczelna PSL powołała komisje merytoryczne

Zdaniem Pawlaka, dotyczy to również energetyki fotowoltaicznej. - Przyjęto ustawę blokującą jej rozwój, to samo dotyczy biomasy. Jest potrzeba regulacji wykorzystujących polską energię. To będzie bardzo dobre dla gospodarstw, rolników i całej Polski. Będziemy mieli tańszą energię elektryczną - zapewniał.



Według niego, rolnictwo ponosi "dramatyczne konsekwencje wysokich cen", szczególnie gazu. - Za naszych czasów (rządów PO-PSL - red.) cena jednej mWh to było 100 zł, a saletra kosztowała 800 zł za tonę. Obecnie cena gazu sięgnęła 400 zł za 1 mWh, a saletry - 3000 zł za tonę.



Jak dodał Pawlak, w grudniu "niektóre spółki chemiczne proponowały ceny powyżej 5000 zł" za tonę saletry. - To konsekwencje braku umiejętności w zarządzaniu energetyką. Ważne są długoterminowe, stabilne poziomy cen - uznał.



Rada Naczelna PSL powołała również komisje merytoryczne. Na czele tej zajmującej się "polską strategią" stanie Czesław Siekierski. Polityką zagraniczną zajmie się Władysław Teofil Bartoszewski, a za tematykę Polski w UE będzie odpowiadać Krzysztof Hetman.

Rada Naczelna jest najwyższą władzą PSL pomiędzy kongresami. Do jej kompetencji należy m.in. zastępowanie kongresu PSL w sprawach jej przekazanych, a także odwołanie i wybór prezesa PSL.