Niebo wkrótce zmieni kolor. Z północnej Afryki do Europy kieruje się nowa porcja drobnego piasku unoszonego przez wiatr. Pył znad Sahary zmierza między innymi do Polski. Możliwe, że dotrze do naszego kraju pod koniec weekendu. Sprawdź, czy trzeba się go obawiać.