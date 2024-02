Pył znad Sahary nie przestaje napływać. Już w piątek pojawi się go w Polsce jeszcze więcej. Możliwe, że pomarańczowa masa zawiśnie nad większością kraju. Jak ostrzegają synoptycy, pył dotrze do nas akurat w najcieplejszym dniu tygodnia. Dowiedz się, gdzie może opaść oraz czy trzeba się go obawiać.