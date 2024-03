Masa pyłu zmierza do Polski. "On już jest w drodze"

Do Polski zmierza chmura pyłu znad Sahary. Według najnowszych prognoz dotrze do naszych granic jeszcze we wtorek wieczorem. Symulacje wskazują, że prędko się nie rozproszy, a w kolejnych dniach może objąć swoim zasięgiem cały kraj. Dowiedz się, kiedy dokładnie spodziewać się pyłu saharyjskiego oraz czy jest on groźny dla zdrowia.