Przez lata służył w zakonie. "Ukrywali pieniądze i luksusowe samochody"

Miał kilkanaście lat, gdy postanowił zostać księdzem. - Mieszkałem na terenie parafii zakonu, do którego potem przystąpiłem. To była niesamowita nobilitacja dla całej rodziny. Ogromny szacunek - wspomina Jarosław. Po kilkunastu latach posługi zrezygnował. - Rodzinie nadal trudno to zaakceptować. Moja córka nie jest wnuczką mojej matki - mówi.