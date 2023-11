Ksiądz Michał Woźnicki odpowiedział na pytanie o studia

Kontrowersyjne słowa padły w czasie pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu. Jedna z wiernych studiująca medycynę zapytała duchownego, co sądzi o studiujących kobietach . Odpowiedź księdza Woźnickiego zajęła kilkanaście minut. Nagranie odpowiedzi zamieścił w mediach społecznościowych kanał Wroniecka.

- Będę studiować - po co? Żeby pracować. Będę pracować, jako kto, gdzie? Z tym się wiążą konsekwencje. Pani zostanie lekarzem, będzie leczyć ludzi. Nie przyjdzie pani dzisiaj do pracy, bo zachorowała na grypę. W przychodni, w ośrodkach zdrowia znajdą innego lekarza, ktoś mnie zastąpi. Natomiast w pewnych obowiązkach, które każdy z nas spełnia, jesteśmy niezastępowalni. Nie ma zastępstwa w spełnieniu obowiązków rodzica. Dla stania się rodzicem Pan Bóg powołał instytucję małżeństwa. To jedyna wspólnota ludzi, którą Bóg chciał dla nich samych. Małżeństwo jest po to, żeby się rodziły dzieci - odpowiadał były salezjanin.