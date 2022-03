Przemysław Czarnek: Przewidujemy 700 tys. dzieci uchodźców w polskich szkołach

Polska

75 tys. dzieci ukraińskich uchodźców jest już w polskich szkołach - przekazał minister edukacji Przemysław Czarnek. - Przewidujemy, że ok. 700 tys. takich dzieci może się zgłosić do naszych placówek - dodał. Czarnek zaapelował do samorządów, by nie umieszczano w klasach dzieci, które nie mówią po polsku. - One nie potrzebują dodatkowego stresu - podkreślił, zachęcając do korzystania z oddziałów przygotowawczych, gdzie dzieci uczą się naszego języka.

Zdjęcie Minister edukacji Przemysław Czarnek / Tomasz Jastrzębowski / Reporter