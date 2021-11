- Jeśli pani prezydent (Aleksandra Dulkiewicz) chce tego rodzaju edukację przekazywać dzieciom w Gdańsku, może to robić we wszystkich innych lokalach, które do miasta Gdańsk należą, ale nie w szkole. Szkoły mają nadzór pedagogiczny, od tego jest kurator, żeby na wniosek rodziców mieć możliwość sprzeciwu wprowadzania do szkół treści, które są dla dzieci demoralizujące - powiedział na konferencji prasowej szef MEN.

Czarnek: Kurator będzie mógł zablokować tego rodzaju rzeczy

Minister był gościem rozpoczętych w czwartek w Gdańsku zawodów SkillsPoland.

- Wprowadzamy to rozwiązanie, które zostało przyjęte na ostatniej Radzie Ministrów, w którym właśnie na wniosek rodziców kurator będzie mógł zablokować tego rodzaju rzeczy w szkołach - poinformował Czarnek.

W środę władze Gdańska podsumowały pierwszą edycję miejskiego programu Zdrowe Love. To przedsięwzięcie realizowane od 2017 r. w ramach gdańskiego programu wsparcia prokreacji.

- Szkoła obecnie jest miejscem bardzo silnego sporu kulturowego i nasze gdańskie podejście ukierunkowane na edukację opartą na wiedzy, samoświadomości, również w odniesieniu do zdrowia seksualnego, tożsamości seksualnej, nie jest dobrze przyjmowana we wszystkich środowiskach. Realizatorzy, szkoły, rodzice napotkali na ogromny opór ze strony skrajnych środowisk. Dlatego wyciągamy wnioski i proponujemy warsztaty dla chętnych, także poza szkołami - powiedziała na konferencji prasowej zastępca prezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior.

Zdrowe Love - na czym polega program?

Gdańska radna Platformy Nowoczesna Koalicja Obywatelska Kamila Błaszczyk przypomniała, że w zeszłym roku w październiku na sesji Rady Miasta Gdańska projekt Zdrowe Love został przedłużony do 2025 roku.

- Więc nie ma mowy o wygaszaniu, tak jak pojawiało się to ostatnio w sugestiach. Druga rzecz: obecność dzieci i młodzieży w tym programie jest tylko i wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, nikt nigdy nie przymuszał i nie będzie przymuszał młodzież do obecności na tych zajęciach - zapewniła radna.

W trakcie pierwszej edycji programu Zdrowe Love zrealizowano 296 godzin warsztatów edukacyjnych dla 835 uczestników. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla 2779 rodziców i 2870 uczniów. W 21 gdańskich placówkach oświatowych projekt odbył się lub był w trakcie rozpoczęcia (niezrealizowanej ze względu na COVID-19). Koszt pierwszych działań to ponad 131 tys. zł.

Według miasta program Zdrowe Love mogłyby powrócić do gdańskich szkół w II semestrze roku szkolnego 2021/2022. Ratusz zamierza przeprowadzić konkurs, w którym zostanie wybrany podmiot prowadzący zajęcia. Mają się one także odbywać także poza szkolnymi budynkami - w zależności od zainteresowania. Miasto Gdańsk zaktualizuje również - w oparciu o doświadczenia z pierwszej edycji - podręcznik do zajęć.