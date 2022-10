Przełom w polskim Kościele. Posługę rozpoczną żonaci mężczyźni

- W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu - mogli usłyszeć fragment komunikatu diecezji kieleckiej wierni podczas niedzielnych mszy.

Biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski przekazał, że tradycja diakonatu stałego sięga aż do czasów apostolskich. - To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie. Wierność bowiem przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie - wskazuje biskup Piotrowski w komunikacie, który pojawił się na stronie diecezji kieleckiej.

Jak zapewnił ks. Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kielcach w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", decyzja o wprowadzeniu diakonatu stałego nie wynika ze spadku powołań kapłańskich w Polsce. - Jedno z drugim nie ma związku. To nie jest tak, że biskup szuka jakichś rezerw - powiedział.

Przełomowa decyzja w Kościele. Czym jest diakonat stały?

Co oznacza wprowadzenie diakonatu stałego? Diakon, czyli mężczyzna, także żonaty może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych w Kościele - może m.in. udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać komunię, błogosławić związki małżeńskie, odprawiać nabożeństwa majowe i czerwcowe, głosić kazania oraz przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym.

Żonaci mężczyźni jako diakoni, w odróżnieniu od kapłanów, nie odprawią mszy świętej. Co więcej, nie będą mogli odpuszczać grzechów ani udzielać sakramentu namaszczenia chorych.

Kto może zdecydować się na diakonat stały?

Żonaci mężczyźni, którzy zdecydują się na diakonat stały muszą mieć ukończone 35 lat, mieć pięcioletni staż małżeński oraz zgodę żony. W przypadku nieżonatych mężczyzn, wymagane jest ukończenie 25 roku życia. Kandydaci muszą mieć także wykształcenie wyższe w zakresie teologii.