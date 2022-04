Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz zasad wynagradzania. Kontrolerzy chcą powrotu do dawnych wysokości pensji. Średnio wynosiły one ok. 45 tys. zł brutto, a obecnie otrzymują oni ok. 32 tys. zł brutto.

Do sprawy odniósł się w sobotę premier Mateusz Morawiecki. - Cały czas liczę na kompromis. Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Adamczykiem, który rozmawia z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Owszem, przedstawiał mi również plany rezerwowe, jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie - przekazał Morawiecki.

Protest kontrolerów lotów. Premier zapowiada "kaskadę działań"

Premier liczy, że do takiego porozumienia między kierownictwem PAŻP-u a kontrolerami lotów ostatecznie dojdzie. Zapytany przez dziennikarzy, na czym polegałby plan rezerwowy i kiedy będzie znany, nie odpowiedział wprost.

- Te plany mają przede wszystkim zabezpieczyć bezpieczeństwo lotów nad terytorium Rzeczpospolitej oraz jak największą ich liczbę tych lotów, tak żeby jak najmniej ucierpiał ruch związany z pomocą humanitarną Ukrainie i wojskową. Oczywiście liczne cele cywilne postaramy się też zabezpieczyć - zapewnił Morawiecki.

Dodał, że jest to swego rodzaju "kaskada działań", które mają doprowadzić do tego, aby bezpieczeństwo Polek i Polaków nie ucierpiało.

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Na razie prodecura "massive cancellation" nie została uruchomiona

"W związku z trwającymi rozmowami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami ruchu lotniczego w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli PAŻP z Europejską Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w sprawie ewentualnego rozpoczęcia w polskiej przestrzeni powietrznej procedury massive cancellation, czyli kasowania połączeń lotniczych. Na chwilę obecną procedura ta nie została uruchomiona" - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).



"Wspólnie z Eurocontrol ustalono, że pomimo zmniejszonej obsady kontrolerów ruchu lotniczego od 1 maja loty z polskich lotnisk regionalnych oraz loty nad Polską powinny odbywać się bez gwałtownych zakłóceń" - wskazał ULC. Urząd dodał, że "większe nieregularności lotów spodziewane są na lotniskach Warszawie i Modlinie".