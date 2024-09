Zatrzymany w niemieckiej Lubece Łukasz Ż. czeka na ekstradycję do Polski . Mężczyzna był poszukiwany listem gończym w związku z wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej. W jego wyniku śmierć poniosła jedna osoba, a kolejna trafiła z ciężkimi obrażeniami do szpitala.

Mężczyzna nie zgodził się uproszczoną ekstradycję nad Wisłę. "Fakt" rozmawiał z niemieckimi śledczymi w sprawie powrotu Ż. do Polski.

Sprawa Łukasza Ż. Niemcy rozpoczęli postępowanie ekstradycyjne

- W tej sprawie toczy się postępowanie ekstradycyjne przed Prokuraturą Generalną, w ramach którego badana jest obecnie kwestia dopuszczalności ekstradycji do władz polskich - przekazała rzecznik Prokuratury Generalnej Szlezwika-Holsztynu Wiebke Hoffelner.

Zaskoczenia niemieckimi procedurami nie kryje polska prokuratura . - My mamy inne doświadczenia w tej kwestii - podkreślił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Skiba zaznaczył, że strona polska liczy na szybsze rozwiązanie sprawy ekstradycji. - Liczymy na to, że Łukasz Ż. trafi do Polski dużo szybciej. Myślę, że to kwestia 20 dni - przyznawał w rozmowie z dziennikiem.