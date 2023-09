Prokuratura wnioskuje do Grodzkiego. Krzysztof Brejza reaguje

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawnioskowała do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności senatora KO Krzysztofa Brejzę. "39 dni do wyborów, wizja zarzutów za skrajne upolitycznienie i nielegalną inwigilację Pegasusem, okręt tonie" - skomentował w mediach społecznościowych polityk opozycji.