Prezydent spotkał się z Wandą Półtawską. "Jest w świetnej formie intelektualnie"

Wanda Półtawska - lekarz psychiatra, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II - urodziła się 2 listopada 1921 r. W dniu setnych urodzin z jubilatką spotkał się prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a spotkanie miało charakter prywatny.

- Mieliśmy bardzo miłą, niezwykłą rozmowę. Cieszę się ogromnie, że mogliśmy odwiedzić wspaniałego człowieka, już nie wspomnę, że damę Orderu Orła Białego, złożyć życzenia, porozmawiać - powiedział po spotkaniu prezydent Duda. - Jest w świetnej formie intelektualnie - absolutna, stuprocentowa sprawność. Pozazdrościć - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami.

Zapytany o to, czy Półtawska to dla niego postać niezwykła, stwierdził, że "jest to z całą pewnością osoba absolutnie wyjątkowa". - Nie wiem, czy dzisiaj są jeszcze takie osoby poza panią Wandą, które mają w sobie taką niezwykłą moc - przyznał.



Prezydent wskazał również, że jubilatka ma jedno, główne życzenie. - Powiedziała, że życzy sobie Polski silnych mężczyzn. Silnych nie fizycznie, chociaż fizycznie też, ale przede wszystkim moralnie. Na tym jej najbardziej zależy - podkreślił Andrzej Duda.



Aresztowanie Wandy Półtawskiej

Wanda Wiktoria Półtawska z d. Wojtasik urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie, w rodzinie urzędnika pocztowego. W szkole średniej Duśka - bo tak wszyscy nazywali Wandę od dzieciństwa - zaangażowała się w działalność IV Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich, w 1938 r. została jej drużynową. Już w pierwszych miesiącach okupacji harcerki podjęły działalność konspiracyjną. Wanda i jej koleżanki były łączniczkami - rozwoziły pocztę, a także broń i pieniądze.



Została aresztowana 17 lutego 1941 r. W lubelskim więzieniu ona i jej koleżanki przeszły śledztwo z torturami, a po siedmiu miesiącach grupę kilkunastu lubelskich harcerek przewieziono do obozu Ravensbruck. Poza ciężką codzienną pracą w obozie więźniarki z Lublina zostały wytypowane do eksperymentów medycznych.



Po wojnie Wanda Półtawska studiowała medycynę i psychologię, angażowała się też w spotkania duszpasterstwa akademickiego. Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy Wanda Półtawska spotkała się z Karolem Wojtyłą; Tomasz Krzyżak - autor książki "Wanda Półtawska. Biografia z charakterem" (WAM, 2017) - przypuszcza, że stało się to w 1953 r. To Wandzie Półtawskiej nowo wybrany papież Jan Paweł II zlecił uporządkowanie swoich prywatnych papierów. Z czasem zaczęła odgrywać coraz większą rolę w Kościele krakowskim, stopniowo zwiększała się też rola, jaką odgrywała w Watykanie, jako osoba, która ma bezpośredni dostęp do Jana Pawła II i nie boi się interweniować.



W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego - w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie, a także za "chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej".