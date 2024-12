Prezydent na ternach popowodziowych. "Przede wszystkim chcę podziękować"

W województwie opolskim prezydent odwiedził w środę tereny zniszczone podczas wrześniowej powodzi. W Głuchołazach spotkał się z oficerami i żołnierzami przy tymczasowej przeprawie przez rzekę, którą zbudował 2. pułk inżynieryjny z Inowrocławia. Most tymczasowy przez Białą Głuchołaską czynny jest od 25 października, to największe do tej pory przedsięwzięcie realizowane przez wojsko po powodzi.