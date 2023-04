Szef polskiego rządu rusza w trasę "Polska jest jedna".

- Wsłuchujemy się w głos mieszkańców gmin i powiatów, bo to oni wytyczają nam drogę na przyszłość. Drogę, którą nazywamy "Polska jest jedna", bo ona naprawdę musi być jedna, Polska od A do Z, a nie podzielona na Polskę A czy B. Pokazujemy na naszej trasie te dziesiątki tysięcy inwestycji, które wykonaliśmy i wykonujemy. Słowa brzmią, a czyny przekonują. Polaków chcemy przekonywać tym, co zrobiliśmy, ale nie tylko. Chcemy też wysłuchać ich marzeń na przyszłość, czego potrzebują oraz rad. Nasza filozofia działania jest odmienna od tych mówiących - "ja wam wójta nie wybierałem" - podał Morawiecki.

Podkreślił, że aktualna władza "cały czas inwestuje w Polskę lokalną".

- Cały czas podnosimy szanse rozwoju nie tylko w wielkich ośrodkach, gdzie również inwestujemy, bo trzeba wspierać te ośrodki, które nie mają takich możliwości jak wielkie miasta - dodał.

Premier: Pomagamy Trzaskowskiemu w budowie metra

Zaznaczył też, że - mimo inwestycji w Polskę lokalną - PiS pomaga też "Rafałowi Trzaskowskiemu w budowie metra. Jesteśmy gotowi na wspieranie innych sektorów rozwoju w stolicy".

Premier zaznaczył, że "przed pandemią Polska rozwijała się znakomicie, nie było takich problemów jak teraz".

Mówiąc o poprzednich rządach dzisiejszej opozycji, podał, że "ich model rozwoju był pustynnym".

- Wielkomiejskie oazy, a w Polsce gminnej, powiatowej piach i fatamorgana. My to w wielu miejscach zmieniliśmy i będziemy zmieniać to dalej - zapowiedział.

Morawiecki zapowiada wniosek do KE

Morawiecki zapowiedział też szybkie złożenie wniosku do Komisji Europejskiej "z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne", odnosząc się do towarów rolnych z Ukrainy.

Premier poinformował, że toczy się dyskusja także w Brukseli, również jeśli chodzi o oleje. - Tutaj nasi partnerzy z krajów graniczących z Ukrainą zaproponowali ten produkt - to nie była nasza propozycja - powiedział.

Jego zdaniem "jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego, o co nam chodziło od samego początku". - To znaczy przełożenia tego zakazu wwozu zbóż, kukurydzy, rzepaku na regulacje europejskie - mówił.

Jak dodał, "wtedy będziemy mogli odejść od naszych regulacji, jeżeli będą to regulacje europejskie - o to nam chodziło od samego początku".

Jak zapowiedział, Polska złoży bardzo szybko wniosek o weryfikację naruszenia rynku w kilku innych obszarach, takich jak np. drób, jajka, artykuły mleczne.

- Chcemy, aby w rzetelny sposób zweryfikować wpływ tych produktów na rynek polski za ostatnich kilka miesięcy i ryzyka związane z destabilizację rynku polskiego na przyszłość - stwierdził Morawiecki.