Premier Mateusz Morawiecki odwiedza województwo mazowieckie oraz łódzkie w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne".

Podczas konferencji prasowej w Zarannej dziennikarze pytali premiera o sytuację na rynku rolnym. - Jest zgoda unijnych ambasadorów, aby przedłużyć bezcłowy import produktów z Ukrainy. Polska się nie sprzeciwiała, a jednocześnie u nas obowiązuje rozporządzenie zakazujące importu produktów rolnych. Jakie jest stanowisko w tej sprawie polskiego rządu - pytał jeden z dziennikarzy.

- Sfinalizowaliśmy uzgodnienia z UE dotyczące zakazu importu tych produktów rolnych, które doprowadziły do destabilizacji na rynku w Polsce, czyli przede wszystkim chodzi o zboże i kukurydzę. Przedłużenie regulacji dot. ceł będzie obowiązywać od czerwca, do czerwca obowiązują obecne regulacje, co do których Polska podjęła bardzo intensywny proces negocjacji. Ja jadąc po drodze rozmawiałem z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem - odpowiadał premier.

Mateusz Morawiecki rozmawiał z komisarzem UE ds. handlu na temat sytuacji na rynku rolnym i ustaleń, które toczą się w tej chwili z Komisją Europejską.

- Przekazałem mu decyzję polskiego rządu, która jest spójna z oczekiwaniami polskich rolników. Dbamy przede wszystkim o polskiego rolnika. W tym trudnym otoczeniu, gdzie chcemy sprzyjać i sprzyjamy Ukrainie, a jednocześnie chcemy współpracować z UE, cieszę się, że nasz mocny głos został wysłuchany - powiedział premier.

- W najbliższych dniach zostanie zawarte porozumienie miedzy Polską a KE w sprawach rolnictwa - zapowiedział Morawiecki.

W piątek w Brukseli mają odbyć się rozmowy na temat przedłużenia okresu obowiązywania zniesienia ceł na produkty z Ukrainy. Ta decyzja wygasa 6 czerwca i obecnie trwają rozmowy nad jej przedłużeniem.

8 maja w tej sprawie ma odbyć się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Ostatecznie ta decyzja ma zostać przyjęta 25 maja. "Chodzi o to, aby w tej decyzji uwzględnić te nadzwyczajne środki ochronne, postępowania ochronne, pomoc dla rolników, pomoc logistyczną. Przedłużeniu umowy handlowej z Ukrainą ma towarzyszyć przeniesienie z poziomu krajowego na poziom wspólnotowy rozwiązania problemów polskich, węgierskich, słowackich, rumuńskich i bułgarskich rolników" - powiedział PAP wysoki rangą polski dyplomata.

Otwarcie odcinka S7 i wsparcie dla szpitala

Szef rządu wziął udział w otwarciu ciągu głównego trasy S7 na odcinku Lesznowola-Tarczyn. - Ta najdłuższa z planowanych dróg ekspresowych w Polsce, bo przekraczająca 700 km, jest dziś oddawana na kolejnym odcinku na południu od Warszawy. Chcemy, żeby drogi gospodarcze były jak najbardziej dostępne dla ludzi, ale też żeby otwierały wymiar północ-południe, bo to tworzy nową perspektywę rozwojową - mówił Mateusz Morawiecki.