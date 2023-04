Premier poleciał do USA. "Nasze relacje nigdy nie były tak dobre"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Relacje polsko-amerykańskie dawno nie były tak dobre, a może nigdy nie były aż tak dobre, tak mocne - powiedział we wtorek przed wylotem do USA premier Mateusz Morawiecki. Jego wizyta w tym kraju potrwa do czwartku. W jej trakcie szef rządu spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz z przedstawicielami tamtejszych firm zbrojeniowych.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki przed wylotem do USA / Kancelaria Premiera RP / Twitter