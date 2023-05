W poniedziałek po długiej walce o życie zmarł ośmioletni Kamilek z Częstochowy . Dziecko było maltretowane przez swojego ojczyma. W wyniku drastycznych obrażeń chłopiec został wprowadzony w śpiączkę, z której się nie wybudził.

Śmierć Kamilka z Częstochowy. Morawiecki: Patrzyłem na jego walkę

Do sprawy śmierci zakatowanego ośmiolatka odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "Tak jak cała Polska z wielkim poruszeniem i nadzieją patrzyłem na walkę Kamila z Częstochowy o powrót do zdrowia. Walkę, której niestety nie udało się wygrać" - napisał szef rządu.

Jak dodał, "brakuje słów, by móc opisać emocje, które towarzyszą nam wszystkim, a szczególnie tym z nas, którzy są rodzicami". "Śmierć niewinnego dziecka w takich okolicznościach powoduje złość, frustrację, ale i pytania - czy ktoś zawinił? Jeśli tak - to kto? Co można zrobić, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji?" - czytamy we wpisie.

"To oczywiste, że za bestialstwo odpowiada jego sprawca. Mam nadzieję, że poniesie surową karę" - podkreślił Morawiecki.