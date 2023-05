Stan zmaltretowanego Kamilka z Częstochowy jest bardzo zły, a w ostatnich dniach mocno się pogorszył. Ojciec ośmiolatka pożegnał się z nim , a dziecko otrzymało ostatnie namaszczenie - dowiadujemy się z rozmowy "Faktu" z tatą chłopczyka.



Bardzo zły stan Kamilka z Częstochowy. Ojciec wierzy jednak w cud

Jak przyznał Artur Topól, jest on przygotowany na najgorsze, choć - jak sam podkreśla - wierzy, że wydarzy się cud. "Z każdą godziną jest gorzej, serce wydolne tylko na trzy procent, mózg jeszcze pracuje..." - cytuje słowa ojca dziennik. Mężczyzna prosi o cud Boga i wszystkich, którym zależy na jego dziecku.

Stan ośmiolatka jest na tyle zły, że ojciec pożegnał się z nim w sobotę. Dziecko leży podłączone do aparatury. Lekarze poprosili pana Artura, by mówił do synka, bo to może pomóc. "Przytuliłem go, potrzymałem za rączkę, powiedziałem, że czeka na niego braciszek" - relacjonował zapłakany ojciec zmaltretowanego dziecka. Przy łóżku chłopca byli także personel, lekarze i ksiądz.

W rozmowie z dziennikiem mężczyzna wspomina także o drugim synu. Siedmioletni Fabian trafił z resztą przyrodniego rodzeństwa do placówki opiekuńczej.

Walka o życie zmaltretowanego Kamilka z Częstochowy trwa

Z ostatniego komunikatu wydanego przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II na temat zdrowia Kamilka wynika, że stan dziecka się pogarsza .



U ośmiolatka postępuje choroba oparzeniowa, ostra niewydolność oddechowa, rozwija się też ciężkie zakażenie całego organizmu. Z tego powodu podłączono chłopca do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, która wspomaga krążenie i pozaustrojowo natlenia krew. Kamilek wciąż przybywa na oddziale intensywnej terapii i utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej.





Wcześniej stan dziecka określano przez jakiś czas jako stabilny, planowano też wybudzanie . To zostało jednak wstrzymane z powodu kolejnych problemów infekcyjnych.

Sprawa maltretowanego Kamila z Częstochowy. Szokujące fakty

Szokujące informacje o maltretowanym ośmiolatku z Częstochowy obiegły Polskę na początku kwietnia. Kamilka z ciężkimi obrażeniami znalazł w mieszkaniu matki i jej partnera jego biologiczny ojciec, po czym wezwał służby. Chłopca przewieziono do szpitala helikopterem. Jego stan od samego początku opisywano jako ciężki. Mowa o rozległych oparzeniach całego ciała, śladach po przypalaniu papierosami i złamaniach kończyn.



Zarzuty w sprawie usłyszał ojczym dziecka, 27-letni Dawid B., który przyznał się do winy. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie pozbawienia życia pasierba i znęcanie się nad nim. Matce, Magdalenie B., zarzuca się narażanie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.



Zarzuty postawiono niedawno także siostrze matki zmaltretowanego ośmiolatka i jej mężowi, którzy mieszkali rodziną Kamila pod jednym dachem.