Śmierć maltretowanego Kamilka z Częstochowy. Zbigniew Ziobro reaguje

Brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka, jego cierpienie. Zadawany mu świadomie, z premedytacją ból, doprowadził do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, żeby tak traktować innego człowieka, w dodatku dziecko? To coś, co się w głowie nie mieści - powiedział podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Szpital poinformował, że Kamilek z Częstochowy zmarł w poniedziałek rano, po 35 dniach walki o jego życie.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Zbyszek Kaczmarek / Reporter