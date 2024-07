Według najnowszej prognozy pogody wkrótce w Polsce może zrobić się wyjątkowo upalnie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w średnioterminowych prognozach zapowiadają, że temperatura może przekroczyć 40 st. C. już w przyszłym tygodniu.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Pogoda w Polsce. Upały na horyzoncie

Według IMGW 6 sierpnia termometry przekroczą 30 st. C. Upał nie odpuści przez kolejne dni. Według modelu prognozy pogody GFS EU IMGW, w czwartek 8 sierpnia we wschodniej części kraju można się spodziewać nawet 41 st. C. Reklama

Fala upalnego powietrza przybędzie do kraju znad Afryki. W 40-stopniowym upale skąpana będzie znaczna część południowej Europy, w tym Włochy, Grecja czy Macedonia.

W historii Polski zdarzyły się już tak wysokie temperatury, jednak wciąż należą one do rzadkości. W lipcu 1921 roku w Prószkowie w województwie opolskim odnotowano 40,2 st. C. Granicę 40 st. C. przekroczył także termometry w Zbiersku, a także w Ścinawie. Jednakże te pomiary również wydarzyły się w ubiegłym wieku.

Prognoza pogody. Upały, burze i wichury

Chociaż prognozy średnioterminowe i długoterminowe charakteryzują się mniejszą sprawdzalnością, to wysokie temperatury na pewno nawiedzą nasz kraj. Już w środę 31 lipca temperatury w południowo-zachodniej części kraju dobiją do 30 st. C. Odczucia upału nie zmniejszy nawet wiatr, który będzie wtedy słaby.

W czwartek temperatura wzrośnie również na południu kraju, gdzie osiągnie wartość do 33 st. C. Upał około 30 st. C będzie trwał przez kilka dni, aby potem jedynie przybrać na sile w przyszłym tygodniu.

Jedynie mieszkańcy Pomorza będą mogli uniknąć przeciągającego się upału. Tam temperatur maksymalna nie przekroczy 26 st. C. Mieszkańcy północy będą musieli zmagać się także z umiarkowanym wiatrem i porywistym, którego podmuchy w czasie burz dojdą do 70 km/h. Reklama

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!