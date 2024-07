Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Grzmi od rana

Pogoda w czwartek pełna niebezpiecznych burz

W dużej części Polski burze będą występować jeszcze przed południem . Synoptycy prognozują, że przyniosą one przeważnie 20-30 mm deszczu oraz silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 80 km/h. Zdarzać się mogą także lokalne gradobicia - prognozuje IMGW .

Najsilniejsze burze wystąpią na wschodzie - tam już mniej więcej od południa trzeba się liczyć z opadami sięgającymi 35-45 mm, wichurami wiejącymi z prędkością do 100 km/h oraz gradem o średnicy 2-4 cm.

Jeszcze gorzej będzie na terenach leżących najdalej na wschodzie. Po południu we wschodnich częściach województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego burze przyniosą opady sięgające nawet 60 mm, potężne wichury osiągające do 120 km/h, a także grad o średnicy dochodzącej do 3-5 cm.