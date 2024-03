Posłanka PiS Katarzyna Czochara uległa poważnemu wypadkowi. "Doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką" - przekazała w oświadczeniu, reagując na zarzuty dotyczące jej nieobecności w Sejmie. Polityk ujawniła, że przeszła operację i wciąż wraca do pełnej sprawności fizycznej. W tym kontekście wskazała na wielogodzinne posiedzenia oraz na długie podróże do Sejmu. "W moim stanie zdrowia są niewskazane" - napisała.