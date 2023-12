- W sobotę porywy wiatru nad morzem sięgną do 80 km/h, na północy kraju do 60 km/h, a w górach do 100 km/h - przekazała Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Popada przelotnie głównie deszcz lub mżawka. Deszcz ze śniegiem spodziewany jest tylko na południu kraju, a wysoko w górach śnieg. I tam dopada go ok. 5 cm. Sobota będzie cieplejsza od piątku. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie.

Noc z soboty na niedzielę wszędzie na plusie, oprócz Podhala. Tam, jak przekazała synoptyk IMGW, jeden stopień na minusie. Poza tym od 2 do 5 st. C na plusie.



To będzie kolejna pochmurna noc. - Padać będzie głównie deszcz lub mżawka, na południu deszcz ze śniegiem, w górach słaby śnieg. Na zachodzie miejscami spodziewane są mgły ograniczające widzialność do ok. 500 m - ostrzegła synoptyk IMGW.

Wiatr nadal będzie silny, zachodni. Nad morzem porywy sięgną do 90 km/h, w centrum kraju do 60 km/h.

W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. Niedziela zapowiada się z temperaturą do 9 stopni Celsjusza, a we wtorek na zachodzie nawet do 10 stopni Celsjusza. Jednak, na co zwróciła uwagę synoptyk IMGW, te odczuwalne wartości będą niższe przez silny wiatr i deszcz.



Prognoza pogody. Wyż nad Europą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad Francją, jedynie północ kontynentu oraz krańce południowo-wschodnie znajdują się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem klina wyżu znad Francji. Zachodnie województwa dostają się w zasięg ciepłego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1018 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie na ogół duże, na północnym wschodzie całkowite. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem, a lokalnie możliwy jeszcze deszcz marznący powodujący gołoledź. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim opady śniegu, miejscami możliwy przyrost pokrywy o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na krańcach wschodnich, około 5 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północy kraju w porywach do 60 km/h, a nad morzem wzmagający się do dość silnego i w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h; możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda. Zachmurzenie w nocy

W nocy zachmurzenie całkowite lub duże, tylko na południu z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem oraz przejściowo możliwe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. W górach opady śniegu. Na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 2 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, a nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h; możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie całkowite lub duże, tylko na południu i południowym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem, a lokalnie rano możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Wysoko w Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na południu, około 7 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy kraju w porywach do 65 km/h, a nad morzem wiatr silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h; możliwe zawieje śnieżne.

