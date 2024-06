"Wstyd mi, że jestem Czechem" - napisał po wycieczce do polskiego Cieszyna dziennikarz Luboš Palata. Publicysta nie szczędził komplementów pod adresem części miasta należącej do Polski. "Jest piękna, pełna sklepów, kawiarni, restauracji i ludzi na weekendowym spacerze" - wyliczał. Wskazał, że czeska strona to "getto slumsów".