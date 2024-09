Jak obliczyć emeryturę? Aplikacja ZUS

Obliczenie wysokości emerytury polega na tym, że dzieli się podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Pierwsza ze składowych to kwota składek na ubezpieczenia emerytalne zaksięgowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Druga z kolei składowa to liczba miesięcy życia, które według szacunków GUS dana osoba ma przed sobą po przejściu na emeryturę. Ta w ostatnich latach jest coraz wyższa, co oznacza niższe świadczenia. Niemniej jednak w taki sposób można samemu obliczyć swoją emeryturę. Reklama

Jak obliczyć emeryturę przy pomocy aplikacji ZUS? Drugi sposób, tym razem mobilny, to wykorzystanie aplikacji mZUS. W tej znajduje się sporo informacji i funkcji dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców. To między innymi zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach podlegania ubezpieczeniom oraz danych płatników składek ubezpieczonego. To jednak nie wszystko, bo aplikacja mZUS to także informacje o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, pobieranych zasiłkach oraz emeryturach i rentach, a także zaświadczenia lekarskie.

W aplikacji mZUS można także wyliczyć prognozowaną kwotę emerytury w kalkulatorze emerytalnym. To nowa funkcja, z której mogą skorzystać użytkownicy. Oczywiście trzeba najpierw pobrać aplikację mZUS (jeżeli już ją mamy, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji). Ta dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można pobrać ją bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby móc obliczyć wysokość swojej emerytury trzeba, już po zainstalowaniu na smartfonie, połączyć aplikację ze swoim profilem na PUE ZUS. Jeśli go nie mamy, należy go zarejestrować poprzez stronę zus.pl. Jeśli wszystko jest gotowe, możemy sprawdzić w kalkulatorze przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokość swojej emerytury. Reklama

Wyliczenie przyszłej emerytury. Uwaga na pułapkę

Kalkulator emerytalny udostępniony w aplikacji mZUS jest przeznaczony dla osób, które w najbliższym czasie mogą przejść na emeryturę, jak i dla osób młodych, które emerytami staną się nawet za 25 lat. Dzięki nowej opcji w aplikacji można się dowiedzieć, ile wyniesie emerytura w momencie, w którym planujesz zakończyć zawodową karierę. Warto jednak wiedzieć, że obliczenie wysokości emerytury zawiera pułapkę. Przede wszystkim kalkulator oblicza tylko przybliżoną wysokość emerytury, czyli tak zwaną prognozę. W praktyce obliczenia nie są faktyczną kwotą świadczenia, którą dostaniemy. Trzeba o tym pamiętać, bo takie wyliczenie wysokości emerytury nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń.

Faktyczną wysokość emerytury ZUS wylicza dopiero po złożeniu wniosku o świadczenie. Nie zmienia to faktu, że dzięki aplikacji mZUS można wyliczyć prognozę na wiele lat do przodu. Do tego niezbędne są jednak nie tylko aktualne dane o naszych składkach, kapitale początkowym i ich waloryzacji, ale także prognozowane dane dotyczące wysokości przyszłych wynagrodzeń, planowanego poziomu waloryzacji składek, przewidywanego poziomu inflacji czy długości średniego dalszego trwania życia. Zmieniają się one w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju. Reklama

Emerytura. Kalkulator ZUS

Jak działa kalkulator emerytur ZUS? Ten jest zasilany danymi co roku. Wprowadza się do niego dane prognozowane, a w dalszej części roku są one zastępowane danymi faktycznymi, np. przewidywane wskaźniki waloryzacji składek są zastępowane wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak samo zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

Wyliczenia przyszłej emerytury mogą być różne. To kolejna pułapka, która czeka na przyszłych świadczeniobiorców. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy prognozowana wysokość emerytury w jednym miesiącu, na przykład w kwietniu, jest wyższa od prognozowanej wysokości emerytury w innym miesiącu tego samego roku, na przykład we wrześniu. Wpływają na to między innymi szacunki dotyczące tego, jak wydłuża się wspomniane na początku średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w naszym kraju.